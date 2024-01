Italiana de 90 anos quebra recorde mundial de atletismo

O resultado excelente ainda foi atingido menos de um mês depois que a mulher retomou os treinamentos de corrida, após quatro de pausa por causa de uma fratura.

"Fiquei em casa uma semana depois do incidente. Quando desci com o lixo, percebi que tive dificuldades e que ficar parada não me ajudaria. Então voltei a caminhar e pedalar para recuperar ao menos o fôlego, e no meio de dezembro voltei à pista", relatou.

A atleta não tem intenção de parar: "Agora, espero melhorar com o treinamento e voltar à forma de um ano atrás", concluiu.

(ANSA).

