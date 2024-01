Lula e presidente do Paraguai discutem impasse sobre tarifa de energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (15), em Brasília, seu homólogo do Paraguai, Santiago Peña, atual chefe temporário do Mercosul, para discutir a tarifa ser paga pelo Brasil pela energia gerada pela usina binacional de Itaipu.

Em outubro, o Brasil propôs pagar US$ 16,70 por quilowatt, e o governo paraguaio pediu US$ 20,70 por quilowatt.

O preço da tarifa e projetos de infraestrutura na América do Sul foram analisados por Lula e Peña durante o encontro no Palácio Itamaraty, segundo fontes do governo brasileiro.