Morte de dona de restaurante envolvida em polêmica choca Itália

SANT'ANGELO LODIGIANO, 15 JAN (ANSA) - A Itália se chocou com o caso da dona de um restaurante em Lodi, na Lombardia, que teria cometido suicídio após ser acusada de escrever uma resenha falsa na internet sobre seu próprio estabelecimento para atrair mais clientes.

Na última quinta-feira (11), o perfil do Facebook da pizzaria Le Vignole, de propriedade de Giovanna Pedretti, publicou a captura de tela de uma resenha com comentários homofóbicos e ofensivos contra pessoas com deficiência.

A resenha dava uma nota baixa à pizzaria, num texto em que o usuário diz que não voltaria mais porque não teria ficado confortável "ao lado de gays" e de "um garoto em cadeira de rodas que comia com dificuldade", mas dizia que a pizza era excelente, assim como a sobremesa.