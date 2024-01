Premiês de Itália e Líbano discutem guerra no Oriente Médio

ROMA, 15 JAN (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, conversou nesta segunda-feira (15) com o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, para discutir os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

De acordo com nota do governo italiano, Meloni e Mikati reiteraram a "vontade de evitar uma ampliação do conflito".

"Em particular, Meloni discutiu como reforçar a mediação em curso entre Líbano e Israel, sublinhando a máxima disponibilidade da Itália para trabalhar com todas as partes em jogo", afirma o comunicado.