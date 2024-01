Primárias republicanas começam hoje com Trump favorito

As médias das últimas pesquisas em Iowa colocam Trump com pouco mais de 50% dos votos, com mais de 30 pontos de vantagem sobre Haley, que tenta terminar pelo menos na frente de DeSantis para se firmar como principal concorrente do ex-presidente.

O cáucus deve ocorrer sob frio intenso, com temperaturas inferiores a 40ºC negativos em algumas áreas, o que pode reduzir a participação do eleitorado republicano. "Enfrentem o clima, saiam e salvem a América", afirmou Trump durante evento de campanha no domingo (14) em Indianola.

"Juntos vamos fazer história, mas vocês precisam aparecer", acrescentou mais tarde em um vídeo nas redes sociais.

Haley, por sua vez, disse que o "caos" acompanha o ex-presidente, em uma tentativa de convencer o eleitorado a apostar em uma novidade para enfrentar o democrata Joe Biden em novembro.

As pesquisas para o próximo estado das primárias, New Hampshire, são um pouco mais favoráveis à ex-governadora, que quer ganhar tração para chegar fortalecida à votação na Carolina do Sul, em 24 de fevereiro. (ANSA).