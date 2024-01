Reino Unido relata novo ataque a navio na costa do Iêmen

ROMA, 15 JAN (ANSA) - Um navio foi atingido por um míssil na costa do Iêmen nesta segunda-feira (15), de acordo com o órgão do Reino Unido responsável por operações de comércio marítimo (Ukmto).

O incidente ocorreu 95 milhas náuticas (176 quilômetros) a sudeste de Aden, importante cidade portuária iemenita, e a embarcação teria sido atingida "de cima".

"As autoridades estão investigando. Navios são aconselhados a transitar com cautela e a reportar qualquer atividade suspeita para a Ukmto", disse o órgão. Não há informações sobre a embarcação.