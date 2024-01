Turistas criam hábito de jogar moeda em mais uma atração de Roma

ROMA, 15 JAN (ANSA) - A tradicional ação de lançar moedas na Fontana di Trevi, um dos principais monumentos de Roma, vem sendo repetida por turistas no Fórum Romano.

Diversas pessoas que passam pelo museu da capital italiana criaram o hábito de virar as costas, fechar os olhos e lançar uma pequena moeda para a zona arqueológica na esperança de que o gesto traga sorte.

Os turistas costumam jogar as moedas a partir da esquina entre as vias Monte Tarpeo e Campidoglio, quase no topo da colina que é a sede do governo capitolino.