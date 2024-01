Ucrânia derruba ao menos 2 aviões militares russos

ROMA, 15 JAN (ANSA) - A Força Aérea Ucraniana anunciou nesta segunda-feira (15) ter abatido pelo menos dois aviões militares russos.

De acordo com informações da imprensa local, que citaram fontes do Exército de Kiev, as aeronaves de Moscou foram atingidas no Mar de Azov.

Os ucranianos derrubaram um A-50, que havia acabado de entrar em serviço na região de Zaporizhzhia, e um II-22, atingido enquanto sobrevoava Kherson.