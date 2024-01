Vice-premiê da Itália irá ao Oriente Médio

ROMA, 15 JAN (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, disse nesta segunda-feira (15) que visitará o Oriente Médio "nos próximos dias" para tentar obter uma "desescalada" na guerra entre Israel e Hamas.

O expoente conservador participou da inauguração do ano acadêmico da Universidade Católica de Roma e afirmou que tem conversado com todos os ministros das Relações Exteriores do G7, grupo presidido pela Itália em 2024, para conter a tensão no Oriente Médio.

"Infelizmente, a situação é muito complicada no Líbano, no Mar Vermelho, e devemos fazer com que o conflito não aumente. Os danos econômicos para a Itália podem ser notáveis", declarou o vice-premiê.