Em Davos, Zelensky pede mais apoio e chama Putin de 'predador'

Ele ainda pediu que sejam ampliadas as sanções contra Moscou: "Como podemos ficar satisfeitos com embargos que nem mesmo bloqueiam a produção de mísseis russos? Em cada foguete russo há componentes chave de países ocidentais, é um fato. Sou grato por cada pacote de sanções aprovado pelos parceiros, mas a paz só se aproximará garantindo que as sanções funcionem 100%".

Zelensky também se reuniu com aliados à margem do Fórum. "Foi bom começar o dia encontrando o presidente Zelensky. Apesar da situação difícil no campo de batalha, há motivo para otimismo: a Ucrânia conserva sua independência, os ucranianos rejeitaram a Rússia e escolheram o Ocidente, e estão mais próximos do que nunca da Otan", disse o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg.

Zelensky também encontrou o secretário de Estado americano, Anthony Blinken. "Estamos determinados a manter o apoio e trabalhamos muito proximamente ao Congresso. Sei que nossos colegas europeus farão o mesmo", disse Blinken.

"Os nossos corações estão com o seus soldados na linha de frente. Manter a confiança no futuro da União Europeia dará força a eles", disse a presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen.

"A Comissão Europeia está levando adiante o processo de adesão e garantindo os meios para a retomada, a reconstrução e as reformas", concluiu. (ANSA).