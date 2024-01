Geração Z é esperança para futuro da Itália, diz presidente

"Sinceramente, não sei de onde podem ter saído essas avaliações tão disformes da realidade, tão erradas sobre as novas gerações. Pessoalmente, penso, e tenho confirmações, de que essa geração seja um motivo de esperança para o nosso país", garantiu Mattarella.

O chefe de Estado também se disse convencido de que a desorientação é responsabilidade dos adultos: "Como poderiam os jovens ficar à vontade, encontrar parâmetros de referência ou coordenadas de comportamento no mundo que hoje os adultos lhes apresentam?".

"Neste momento histórico, volta com força e deve ser reforçado o papel das universidades, da formação cultural, do que o reitor chamou de melhor trabalho do mundo, que é o de transmitir cultura, saber, conhecimento, tornar os jovens protagonistas, fazer com que tenham espírito crítico", disse o presidente. (ANSA).

