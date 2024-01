Inflação na Itália encerra 2023 com média de 5,7%

Esse é mais um sinal da tendência de desaceleração da inflação na Itália, onde o indicador de novembro havia registrado avanço de 0,7% em relação ao mesmo mês de 2022.

Além disso, em dezembro, os preços de bens energéticos tiveram deflação anualizada de 41,6%, contra -34,9% de novembro.

"Vivemos uma fase de retomada da inflação em 2021, com uma rápida aceleração em 2022 e uma desaceleração em 2023", comentou o Istat.

No entanto, o arrefecimento visto no ano passado "não é homogêneo", de acordo com o instituto, que apontou altas em setores como alimentos. "Ainda existem elementos de incerteza que não deixam prever se um ciclo realmente terminou", reforçou Alessandro Lunetti, responsável pelas estatísticas de preços no Istat. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.