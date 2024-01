Irã assume ataque a 'centros de espionagem' de Israel no Iraque

"As operações ofensivas continuarão enquanto as últimas gotas de sangue dos mártires não tiverem sido vingadas", conclui a nota.

O bombardeio provocou condenações da comunidade internacional, a começar pelo Iraque, que denunciou uma "agressão contra a soberania" do país e a "segurança de seu povo". "Vamos tomar todas as medidas legais necessárias", disse o Ministério das Relações Exteriores iraquiano.

Bagdá também chamou as acusações do Irã de "falsidades" e prometeu acionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

De acordo com a organização de defesa dos direitos humanos no Irã Hengaw, com sede na Noruega, pelo menos cinco civis morreram no ataque, incluindo um bebê de 11 meses.

Já o Departamento de Estado dos EUA chamou a operação iraniana de "irresponsável" e declarou apoio ao "governo iraquiano e ao governo regional do Curdistão", cujo premiê, Masrour Barzani, refutou a acusação de servir de base para espionagem israelense.

"Esses ataques não devem permanecer sem resposta", acrescentou. Ao todo, o Irã diz ter disparado 11 mísseis em Irbil e 13 contra "bases de grupos terroristas, como o Estado Islâmico", em Idlib, na Síria. (ANSA).