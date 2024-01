Milão quebra recorde com quase 8,5 milhões de turistas em 2023

"O resultado confirma a tendência de crescimento no pós-pandemia e nos enche de orgulho e confiança no futuro do setor no nosso território", disse a secretária de Turismo de Milão, Martina Riva.

Considerada a capital mundial da moda, Milão também atrai grandes números no turismo de negócios, sendo ainda a capital financeira da Itália. (ANSA).

