Papa aumenta controle sobre transações financeiras no Vaticano

Além disso, a segurança no trabalho passa a ser um dos critérios exigidos de empresas em licitações no Vaticano. De acordo com a medida chancelada pelo Papa, uma companhia poderá ser excluída da disputa se "tiver sido inadimplente em relação a obrigações sobre a tutela da saúde e segurança dos trabalhadores".

Também não poderão participar empresas com sede em locais com "risco elevado de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa".

(ANSA).

