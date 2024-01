Presidente da Colômbia anuncia que se encontrará com Papa

BOGOTÁ, 16 JAN (ANSA) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que se reunirá nos próximos dias com o papa Francisco no Vaticano.

De acordo com o mandatário, o encontro com o líder da Igreja Católica acontecerá depois de sua participação no Fórum Econômico de Davos, na Suíça.

"De Davos vamos partir para um encontro com o papa Francisco, com quem falaremos sobre temas como a paz na Colômbia e no mundo", escreveu Petro nas redes sociais, sem especificar a data e o horário da cúpula.