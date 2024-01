Roma anuncia De Rossi como substituto de Mourinho

"Estamos felizes por poder entregar a responsabilidade técnica da Roma a Daniele De Rossi, pois acreditamos que a liderança e a ambição que sempre o caracterizaram poderão ser decisivas na perseguição dos objetivos que a equipa tem pela frente", informou os giallorossi.

A primeira experiência do jovem treinador em uma equipe profissional foi na Spal durante a temporada anterior, mas a sua passagem por Ferrara durou somente 17 jogos, com três vitórias.

Vale recordar que os biancoazzurri passavam por uma crise administrativa e esportiva, tanto que foi rebaixada para Serie C.

"Gostaria de agradecer à família Friedkin por ter me confiado a responsabilidade da orientação técnica da Roma. Da minha parte não conheço outro caminho senão o da aplicação, do sacrifício diário e da necessidade de dar tudo o que tenho para enfrentar os desafios que nos aguardam. A emoção de poder sentar no banco do clube é indescritível, todos sabem o que a Roma significa para mim", declarou De Rossi.

Revelado pela Roma, De Rossi passou quase 20 temporadas como jogador do clube e encerrou a carreira no Boca Juniors. O ex-meio-campista também foi campeão da Copa do Mundo de 2006 com a seleção da Itália. (ANSA).