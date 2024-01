Sem engrenar na temporada, Roma demite José Mourinho

Eliminada da Copa da Itália pela rival Lazio e sem vencer há três rodadas no campeonato, o clube se afastou da zona da Champions League e corre sérios riscos de não disputar nenhum torneio continental na próxima época.

Sob o poder do "Special One", a Roma não passou de um sexto lugar nas duas temporadas completas em que Mourinho permaneceu no time. No entanto, os giallorossi venceram a Conference League e foram vice-campeões da Liga Europa.

Em relação ao futuro, a própria Roma informou que novas atualizações sobre o próximo treinador serão "comunicadas em breve", mas a imprensa italiana destaca que a diretoria capitolina está conversando com o ex-jogador e ídolo Daniele De Rossi.

Nas redes sociais, os torcedores romanos estão divididos, com muitos lamentando a saída de Mourinho no meio da temporada.

Outros, contudo, pedem a chegada de Antonio Conte, mas os giallorossi estão longe de fechar com o italiano, que está disponível no mercado e também é desejado pelo Milan.

Já sobre os próximos passos de Mourinho, a emissora britânica BBC cogita que o futuro do experiente treinador poderá ser na Premier League, onde já trabalhou em três clubes diferentes, ou no futebol saudita, que com seus "petrodólares" poderá convencer o lusitano a se aventurar no Oriente Médio. (ANSA).