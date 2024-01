Ucrânia pode vencer, mas precisa de apoio, diz líder da UE

A alemã lembrou que, no início da invasão russa, muitos temiam que Kiev caísse "em poucos dias, o que não aconteceu". "A Ucrânia expulsou a Rússia de metade dos territórios que tinha conquistado, barrou a frota russa do Mar Negro e reabriu um corredor marítimo para fornecer grãos ao mundo. E a Ucrânia manteve sua liberdade e independência", salientou.

Von der Leyen também disse que a guerra tornou Moscou "dependente da China" e levou a Finlândia para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que deve ganhar a adesão da Suécia em breve. "E a Ucrânia está mais próxima do que nunca da União Europeia", garantiu. (ANSA).

