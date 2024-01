Arábia Saudita estuda permitir venda de álcool a não muçulmanos

A comercialização de bebidas alcoólicas no país é proibida desde 1952, quando um dos filhos do rei Abdulaziz ficou bêbado e, em um momento de raiva, assassinou um britânico a tiros.

A medida é mais uma tentativa do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de liberalizar a imagem da Arábia Saudita. Ela faz parte do ambicioso plano Visão 2030, que visa construir uma economia pós-petróleo.

Atualmente, as bebidas alcoólicas em Riad só estão disponíveis através do correio diplomático ou no mercado negro.

(ANSA).

