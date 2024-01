Argentina tem 1ª greve geral contra reformas de Javier Milei

"As coisas são alcançadas com esforço, não chorando e chutando. Não temos medo deles", acrescentou.

Durante o protesto, Pablo Moyano, líder da CGT, discursou: "Nenhuma crise pode ser a oportunidade para destruir os direitos fundamentais dos argentinos".

O sindicato expressou "profunda preocupação" pela iniciativa do governo de "tentar reformar mais de 600 leis, os códigos civil, comercial e penal" com um decreto "absolutamente inconstitucional e uma lei que, sem debate, pretende impor com a força as necessidades econômicas em todos os setores".

Sobre a apreciação da lei "Ómnibus" pela Câmara, Moyano disse: "Amanhã, não traiam os trabalhadores": "Deverão enfrentar a decisão histórica de dizer se estão com os trabalhadores ou com as empresas que estão de acordo com este modelo econômico que o presidente Milei está promovendo".

A multidão empunhou cartazes com dizeres como "A Argentina não se vende, a pátria não se vende" e bandeiras das principais siglas sindicais e dos partidos do peronismo progressista. Os líderes sindicais estimaram entre 80 mil e 100 mil o número de pessoas no protesto.

O governo brasileiro disse acompanhar de perto os acontecimentos, mas o protesto não registrou episódios de violência.