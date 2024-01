Argentina tem 1ª greve geral contra reformas de Milei

Uma mobilização de 12 horas foi promovida pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) e outras organizações sindicais nacionais, enquanto a Associação dos Trabalhadores do Estado (ATE), setor que se considera especialmente atingido pelas medidas, cumpre uma greve de 24 horas desde a meia-noite desta quarta.

Partidos de oposição de esquerda e associações sociais, culturais, estudantis e de defesa dos direitos humanos se uniram aos sindicados em uma manifestação em frente à sede do Parlamento em Buenos Aires.

Com a paralisação, a gestão de Milei se torna a que mais rapidamente enfrentou uma greve na história do país, apenas 45 dias após a posse. O primado anterior era do ex-presidente Fernando de la Rúa, que governou entre 1999 e 2001, e encarou sua primeira greve três meses após o início do governo.

"Não há greve que nos parará. Não há ameaça que nos intimidará", publicou no X (antigo Twitter) a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, em um comunicado que antagoniza quem quer "resistir à mudança que a sociedade decidiu democraticamente" e foi reproduzido pelo presidente.

Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do governo, Manuel Adorni, disse que a paralisação "é mais uma greve política que uma defesa dos trabalhadores": "Continuamos sendo surpreendidos pela velocidade recorde com que decidiram decretar greve. É um dia triste, porque muitas pessoas não puderam trabalhar".

A ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, em viagem ao Paraguai para uma reunião de cúpula do Mercosul, disse no X que "a greve não tem justificativa" e que a iniciativa "convocada pela oligarquia dos milionários com carros blindados e motoristas, falsos representantes dos trabalhadores, nos confirma que estamos no caminho certo".