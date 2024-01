Conferência Episcopal Italiana anuncia viagem do Papa a Trieste

Após a divulgação da informação, o governador da região de Friuli-Venezia Giulia comemorou: "Recebemos com alegria e emoção a notícia da visita do Santo Padre. Um evento de extraordinária relevância que representa uma honra imensa".

"Após a edição de 1965 em Údine, esta é a segunda vez desde sua fundação em 1907 que a Semana é realizada em Friuli-Venezia Giulia. Será uma oportunidade para um diálogo aberto e participativo sobre os fundamentos da democracia, um instrumento vivo e essencial para tornar nosso presente e nosso futuro melhores", acrescentou.

"Estamos extremamente orgulhosos de ter apoiado o projeto da Igreja Católica italiana de realizar em Trieste a Semana Social dos Católicos. A capital de Friuli-Venezia Giulia é, por história e tradição, o lugar do multiculturalismo e do pluralismo. Valores que hoje são reforçados pela notícia da chegada do Santo Padre", concluiu Fedriga. (ANSA).

