BUENOS AIRES, 24 JAN (ANSA) - O embaixador da Itália na Argentina, Fabrizio Lucentini, encontrou nesta quarta-feira (24) o chefe de gabinete do presidente Javier Milei, Nicolas Posse, na Casa Rosada.

A informação foi divulgada pela sede diplomática italiana em seu perfil no X (antigo Twitter), destacando que os dois falaram sobre o "relançamento das relações bilaterais, com particular atenção aos aspectos econômicos e comerciais". (ANSA).