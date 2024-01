Equador suspende toque de recolher em 70% do país

QUITO, 24 JAN (ANSA) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, assinou um decreto que determinou a suspensão do toque de recolher em 70% do território do país.

O mandatário equatoriano declarou estado de exceção em 9 de janeiro por causa da onda de violência causada por gangues criminosas.

A emergência tinha duração de 60 dias, com declaração de "conflito armado interno" e a adição de um toque de recolher obrigatório na parte da noite.