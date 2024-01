Filme do italiano Marco Bellocchio é indicado ao prêmio César

O filme de animação franco-italiano "Linda e il pollo" (Linda e o frango, em português) também foi indicado na categoria de Melhor Filme de Animação.

Na mesma categoria, concorrerá "Interdit aux chiens et aux italiens" (Interdito a cães e italianos, em português), sobre xenofobia contra italianos, dirigido por Alain Ughetto, francês de família italiana.

Os 3.375 membros da Academia César terão um um mês para escolher, entre as indicações, os filmes que serão premiados com o "Oscar francês" na cerimônia de 23 de fevereiro no Teatro Olympia de Paris, apresentada pela atriz Valérie Lemercier.

(ANSA).

