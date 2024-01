Funeral de Gigi Riva reúne 30 mil pessoas na Itália

CAGLIARI, 24 JAN (ANSA) - Pelo menos 30 mil pessoas, entre elas vários nomes de peso do futebol italiano, marcaram presença na cidade de Cagliari, na região da Sardenha, para o funeral do ex-atacante Luigi "Gigi" Riva, que faleceu na última segunda-feira (22), aos 79 anos.

A chegada do caixão do ídolo do Cagliari em frente à Basílica de Bonaria foi ovacionada pelo público com uma longa salva de palmas.

Além da multidão que ficou aglomerada nas barreiras de proteção, haviam muitos espectadores nos edifícios com vista para a basílica.