George Santos vai a New Hampshire para comício de Donald Trump

NOVA YORK, 24 JAN (ANSA) - George Santos, o deputado republicano de Nova York envolvido em uma série de polêmicas sobre negócios obscuros e investigado por diversos crimes, foi a Nashua, em New Hampshire, para participar do comício de vitória de Donald Trump nas prévias do estado nesta quarta-feira (24).

"Sou republicano, apoiarei qualquer candidato que obtenha a nomeação. Gosto do Donald, gosto da Nikki [Haley, que disputa a nomeação com Trump]", afirmou em resposta às perguntas dos jornalistas.

Quando questionado se estaria interessado em concorrer ao cargo de vice-presidente, o deputado respondeu com um sorriso: "Eu, vice-presidente? Tenho apenas 35 anos".