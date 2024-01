Houthis lançam novos ataques contra navios no Mar Vermelho

ROMA, 24 JAN (ANSA) - O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, informou nesta quarta-feira (24) que o grupo rebelde iemenita Houthi lançou três mísseis contra duas embarcações no Mar Vermelho.

Mais cedo, a agência marítima Ukmto, do Reino Unido, também havia relatado uma explosão próxima a um navio, a 50 milhas náuticas ao sul de Moca, um porto no Mar Vermelho no Iêmen.

Segundo a agência, o comandante mencionou uma explosão a 100 metros do lado direito do navio, sem feridos ou danos relatados.