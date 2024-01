Itália prepara lei sobre caridade após escândalo Ferragni

A iniciativa chega após Ferragni, influencer mais famosa do país, ter sido multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção de um pandoro (doce natalino típico da Itália) com edição limitada que carregava sua marca.

A publicidade do produto fazia o público acreditar que o dinheiro obtido com as vendas seria revertido para um hospital de Turim, mas, na verdade, a Balocco, fabricante do doce, já havia feito uma doação de 50 mil euros antes mesmo de a campanha começar, valor muito menor do que o arrecadado posteriormente.

Estima-se que as empresas de Ferragni tenham faturado 1 milhão de euros com o pandoro, cifra que a influenciadora doou ao Hospital Regina Margherita, em Turim, após a repercussão negativa do caso.

No entanto, mais tarde veio à tona que Ferragni também está sob investigação por práticas semelhantes em ações beneficentes a partir das vendas de ovos de Páscoa e de bonecas ligados à sua marca.

O caso ganhou inclusive contornos políticos, uma vez que a influencer e seu marido, o popular rapper Fedez, são associados a pautas progressistas, como a igualdade de gênero e os direitos da comunidade LGBTQIA+, e são críticos da coalizão atualmente no poder.

"Os influenciadores não são aqueles que ganham muito dinheiro vestindo roupas e bolsas ou promovendo panetones caríssimos, fazendo as pessoas acreditarem que será feita uma caridade, mas cujo preço servirá apenas para pagar cachês milionários", criticou a premiê de direita Giorgia Meloni durante discurso em dezembro passado. (ANSA).