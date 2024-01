Limite de velocidade de 30km/h gera debate político na Itália

ROMA, 24 JAN (ANSA) - Um movimento para limitar a velocidade no trânsito a 30 quilômetros por hora em cidades italianas entrou no centro do debate político do país em 2024.

Diversos municípios avaliam a possibilidade de aderir ao "Città 30" (Cidade 30), sistema de revisão das normas viárias que mira não só limitar a velocidade máxima de tráfego na maioria das vias, mas também buscar um reequilíbrio do espaço público, reduzindo o número de carros em circulação e incentivando o tráfego de pedestres e bicicletas.

A cidade de Bolonha foi a primeira grande da Itália a implementar a regra, com exceção de uma centena de artérias principais que têm limite de 50 quilômetros por hora, mas com monitoramento mais intenso. Lá, motoristas profissionais têm protestado contra a medida.