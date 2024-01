Meloni diz não compartilhar posição de Netanyahu sobre Palestina

No último fim de semana, Netanyahu afirmou que, enquanto ele estiver no governo, Israel não permitirá o surgimento de uma Palestina que signifique um "perigo existencial" para o país judeu.

Além disso, o premiê acredita que a segurança na Faixa de Gaza deve ficar sob controle israelense, o que, de acordo com ele, entraria "em conflito" com o pedido por soberania palestina no enclave.

As declarações provocaram uma reação negativa da União Europeia, que disse que Israel "não tem nenhum direito de veto à autodeterminação do povo palestino".

Em seu pronunciamento na Câmara, Meloni também criticou a "ambiguidade cada vez mais disseminada no Ocidente" sobre os atentados terroristas do Hamas, postura que, segundo ela, "é o principal obstáculo para uma solução de dois povos e dois Estados". (ANSA).

