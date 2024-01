Ministros do Mercosul discutem hoje acordo com UE

ASSUNÇÃO, 24 JAN (ANSA) - Os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai) se reúnem hoje (24) em Assunção para o primeiro encontro do semestre de presidência paraguaia no bloco.

A agenda está concentrada em mecanismos de integração econômica e comercial e de segurança regional, mas sobretudo nas negociações para um acordo de livre comércio com a União Europeia.

Em declaração na véspera do encontro, o chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez, disse que as tratativas entre Mercosul e UE são "delicadas" e "complexas" devido às divergências entre os dois blocos a respeito das normas ambientais propostas por Bruxelas.