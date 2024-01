Satélite europeu encontra colônia desaparecida de pinguins

As mudanças nas condições do gelo marinho ao longo da costa antártica, por causa do aquecimento global, obrigaram diversas colônias a mudar em busca de gelo mais estável sobre o qual se reproduzir.

Os locais de reprodução dos pinguins-imperadores são, normalmente, remotos e inóspitos. Por isso, os pesquisadores dependem dos satélites, capazes de identificar facilmente as fezes dos animais, que contrastam contra o branco intenso do gelo e da neve.

Apesar das novas colônias descobertas, a perda de gelo marinho tem atrapalhado a reprodução da espécie, delineando um cenário sombrio para o futuro das aves.

"Todas as colônias exceto uma são pequenas, com menos de mil pinguins, então mesmo as novas identificadas fazem pouca diferença para a dimensão total da população. Na verdade, a conquista foi praticamente ofuscada pelas falhas reprodutivas relatadas recentemente", lamentou Peter Fretwell, do British Antarctic Survey. (ANSA).

