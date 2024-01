Chanceler italiano se reúne com Abbas e fala em missão solidária

Abbas teria pedido à Itália e à União Europeia que se preparassem para estar próximos da ANP na reconstrução de Gaza, onde 70% dos edifícios foram destruídos e os serviços para a população e as infraestruturas já não funcionam, segundo fontes palestinas.

Enquanto as negociações e o processo político avançam, os relatos indicaram que Abbas afirmou que a população palestina que vive na Faixa deve ser ajudada.

"Também trabalharemos para reconstruir as igrejas e os edifícios da comunidade cristã", concluiu ele.

Depois de recordar que a ANP não tem nada em comum com o Hamas, Abbas ressaltou que está fazendo e continuará a fazer reformas no governo, enfatizando que, no final da guerra, implementará uma renovação da sua administração.

De acordo com as fontes, Abbas afirmou ainda que é preciso "conseguir alcançar rapidamente a paz e alcançar um Estado Palestino dentro das fronteiras de 1967". (ANSA).