Em início de ano judiciário, juíza condena feminicídio na Itália

Além dos casos de feminicídio, ela condenou as mortes no trabalho, relatando que nos primeiros 11 meses de 2023 foram registrados 968 casos -menos 38 que os 1006 do período entre janeiro e novembro de 2022.

Já o ministro da Justiça, Carlo Nordio, destacou que os efeitos iniciais da redução da duração dos processos judiciais e dos atrasos nos tribunais começaram a ser visíveis.

"Fomos chamados a consolidar uma inversão de tendência, continuando aquele processo de reforma profunda que o senhor presidente tem insistido repetidamente", afirmou ele se dirigindo ao chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella.

De acordo com Nordio, "agora os efeitos começam a ser visíveis, em termos de redução do atraso nos processos e do tempo necessário para julgar os julgamentos".

O ministro italiano reforçou ainda que este ano judiciário irá "confirmar as nossas oportunidades de entrar em uma nova fase em que a justiça é a força motriz por trás do crescimento renovado do país". (ANSA).