Ferrari anuncia renovação de contrato com Charles Leclerc

ROMA, 25 JAN (ANSA) - A Ferrari anunciou nesta quinta-feira (25) a extensão do contrato com o piloto monegasco Charles Leclerc, que iria até o fim de 2024, em um acordo multianual, apesar de o novo prazo não ter sido divulgado pela escuderia italiana.

"O vínculo de Charles com a Scuderia vai além do de um piloto com sua equipe: Leclerc faz parte da família Ferrari há oito anos", afirmou o chefe da equipe, Fred Vasseur, destacando que o monegasco possui seus valores e o DNA da empresa.

"Conhecemos a sua vontade incessante de superar os seus limites e agradecemos sua grande capacidade de duelo e ultrapassagem na corrida. Estamos determinados a dar ao Charles um carro vencedor e sei que sua decisão e seu comprometimento serão elementos que poderão fazer a diferença para os objetivos que queremos alcançar", acrescentou ele.