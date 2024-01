Governo italiano aprova subsídio para ajudar idosos

A medida experimental terá duração inicial de dois anos: o subsídio será pago a partir de 1º de janeiro de 2025 e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2026.

O envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade, principalmente por causa da queda da produtividade, estão entre as principais preocupações do governo da premiê Giorgia Meloni.

Uma projeção recente do Instituto Nacional de Estatística (Istat) apontou que a Itália pode perder 11,5 milhões de habitantes até 2070, o que significaria uma redução populacional de cerca de 20% em meio século.

Eleições - Além do apoio aos idosos, o Conselho de Ministros deu aval ao decreto legislativo para o dia eleitoral, que fixa as eleições europeias para 8 e 9 de junho, com a possibilidade de fusão de pleitos administrativos e regionais.

Com a decisão, também mudam os limites para mandatos dos prefeitos de municípios de pequeno porte: entre 5 mil e 15 mil habitantes pode ser alcançado o terceiro mandato, enquanto que abaixo de 5 mil o limite é eliminado. (ANSA).