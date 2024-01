Itália recorda 8 anos da morte de Giulio Regeni com homenagens

O julgamento ocorrerá após anos em que o Cairo bloqueou os esforços italianos de justiça, apesar das repetidas promessas verbais do presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi.

Para marcar a data, também estão previstos concertos e recitais para celebrar Regeni em Fiumicello e eventos para mostrar a cor amarela, escolhida por sua família como a cor de Giulio, em toda a Itália.

"Oito anos atrás eles começaram a infligir 'todo o mal do mundo' a Giulio, mas há oito anos Giulio tem feito coisas conosco.

Agora, finalmente chegou a hora de todas as galinhas voltarem para o poleiro", escreveu o página no Facebook "Giulio Is Us", que continua fazendo campanha por justiça.

Regeni vivia no Cairo, capital do Egito, para preparar uma tese sobre sindicatos independentes para a Universidade de Cambridge, mas desapareceu no dia 25 de janeiro de 2016. Ele havia sido visto pela última vez em uma linha de metrô, e seu corpo só foi encontrado mais de uma semana depois, com evidentes sinais de tortura. O italiano frequentava organizações sindicais clandestinas e contrárias ao presidente Abdel Fattah al-Sisi, o que levantou a hipótese de crime político. O governo egípcio nunca colaborou com as investigações sobre o crime. O MP diz que Regeni foi "seviciado durante dias", o que provocou "agudo sofrimento físico", inclusive por meio de "objetos escaldantes, chutes, socos, lâminas e bastões". Essas ações teriam causado "numerosas lesões traumáticas na cabeça, no rosto, no trato cérvico-dorsal e nos membros inferiores". O general Tariq Sabir e os coronéis Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif respondem por sequestro qualificado, homicídio qualificado e lesões corporais qualificadas. (ANSA).