Itália reforça regras para ações beneficentes após caso Ferragni

A iniciativa chega após Ferragni, influencer mais famosa do país, ter sido multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção de um pandoro (doce natalino típico da Itália) com edição limitada que carregava sua marca.

Após a aprovação do decreto, Ferragni disse estar "satisfeita que o governo tenha querido preencher rapidamente um vazio legislativo". "O que aconteceu comigo me fez entender como é fundamental regular as atividades de caridade combinadas com iniciativas comerciais com regras claras", afirmou ela.

A esposa do rapper Fedez destacou ainda que "o decreto legislativo nos permite preencher uma lacuna que, por um lado, nos impede de cair em erros, mas, por outro, evita o risco de que, a partir de agora, quem quiser realizar atividade de caridade com total transparência desista, por medo de ser acusado de cometer uma atividade ilegal". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.