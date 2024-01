Itália vai à final de duplas masculinas do Aberto da Austrália

ROANOKE, 25 JAN (ANSA) - Os tenistas italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori derrotaram nesta quinta-feira (25) os alemães Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer nas semifinais de duplas masculinas do Aberto da Austrália.

Com a vitória, por 2 sets a 1 e parciais 6/3, 3/6 e 7/6, a dupla italiana avançou para a final da competição, que será disputada contra Rohan Bopanna, da Índia, e Matthew Ebden, da Austrália, no Melbourne Park, no próximo sábado (27).

Bolelli e Vavassori são a terceira dupla italiana a chegar à final de um torneio de Grand Slam. As outras foram Nicola Pietangeli e Orlando Sirola e Bolelli e Fabio Fognini. (ANSA).