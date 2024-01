Nº de mortos em ataque contra abrigo da ONU em Gaza vai a 12

Por sua vez, o governo de Israel negou a responsabilidade pelo ataque, no qual dois projéteis de tanques atingiram um centro de treinamento da UNRWA, que abriga milhares de pessoas, e pegou fogo.

Após a ofensiva, o governo americano condenou o ataque e reiterou os apelos para que os civis sejam protegidos durante a guerra entre Israel e o Hamas. "Os Estados Unidos apoiam fortemente o direito de se defender contra os terroristas do Hamas escondidos entre a população civil, mas Israel mantém a responsabilidade de proteger os civis e os locais humanitários", afirmou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson.

"Estamos seriamente preocupados com relatos de ataques contra uma instalação da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), resultando em relatos de incêndios no edifício, num bairro no sul de Gaza onde mais de 30 mil palestinos se deslocaram", acrescenta a nota da Casa Branca.

O texto reforça que o governo dos EUA ainda não tem todos os detalhes sobre o que aconteceu, mas continua a procurar mais informações sobre os incidentes. "A perda de qualquer vida inocente é uma tragédia. Este conflito já resultou na morte e nos ferimentos devastadores de dezenas de milhares de civis palestinos e lamentamos cada vida civil perdida. É de partir o coração ver crianças mortas, feridas e órfãs", concluiu a nota.

No entanto, as Forças de Defesa de Israel iniciaram uma investigação sobre o ataque ao abrigo em Khan Yunis, mas disseram que suspeitam que o massacre foi causado por um foguete lançado pelo Hamas.

Apesar disso, parlamentares do partido antissistema da Itália, o Movimento 5 Estrelas (M5S), nas comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, criticaram Israel.