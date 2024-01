Vice-premiê da Itália apela a Israel por solução de dois Estados

ROMA, 25 JAN (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, chegou nesta quinta-feira (25) a Jerusalém, no âmbito de sua viagem de dois dias ao Oriente Médio, e reafirmou o seu apoio a Israel contra o terrorismo, mas defendeu a necessidade de uma solução de dois Estados para encerrar o conflito na Faixa de Gaza.

"Apoiamos fortemente as ações do governo israelense contra organizações terroristas e, ao mesmo tempo, queremos abordar com nossos amigos israelenses a preparação para um retorno ao confronto político e diplomático", declarou Tajani ao se reunir com o presidente de Israel, Isaac Herzog.

O chanceler italiano destacou ainda que "após as operações militares em Gaza, será necessário identificar imediatamente um caminho político para evitar que os atuais confrontos" se repitam e se espalhem na região.