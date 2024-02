Ações da Ferrari disparam em meio a rumores sobre Hamilton

MILÃO, 1 FEV (ANSA) - As ações da Ferrari na Bolsa de Valores de Milão fecharam em forte alta nesta quinta-feira (1º), em meio aos rumores cada vez mais quentes de que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton pilotará pela escuderia em 2025.

Os papéis da montadora de Maranello encerraram o pregão com valorização de 9,21%, em 353,5 euros, demonstrando o otimismo dos investidores com a possível chegada de Hamilton à Itália, mas também com os resultados financeiros recordes da empresa, com lucro de 1,257 bilhão de euros.

Segundo a imprensa especializada, o anúncio do britânico na Ferrari é iminente, e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, já teria inclusive comunicado dirigentes da equipe sobre a saída do heptacampeão.