Família coloca à venda mansão de Berlusconi na Sardenha

ROMA, 1 FEV (ANSA) - A família do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi colocou à venda uma mansão na Sardenha, no sul do país, que foi muito frequentada pelo ex-senador, falecido em junho.

De acordo com o jornal Financial Times, citando três fontes, os filhos do ex-empresário italiano estão pedindo 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) pela residência localizada na Costa Esmeralda.

O local, que já recebeu diversos líderes mundiais, entre eles Vladimir Putin, Tony Blair e George W. Bush, está na mira de bilionários árabes e norte-americanos, bem como de grupos hoteleiros internacionais.