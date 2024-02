Ferrari anuncia contratação de Hamilton para 2025

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) - A Ferrari confirmou nesta quinta-feira (1º) a contratação do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton a partir de 2025, em uma das movimentações de mercado mais surpreendentes da história da categoria.

O anúncio chega poucos meses depois de o piloto britânico ter renovado seu vínculo com a Mercedes por mais duas temporadas, o que indica que ele não sentiu confiança de que o time de Brackley poderia lhe dar um carro capaz de brigar novamente por títulos na reta final de sua carreira.

"Tive 11 anos incríveis com esta equipe e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das mais difíceis. No entanto, é o momento certo para dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio. Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto por sua amizade e liderança. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho possível nesta temporada e fazer do meu último ano inesquecível", disse o multicampeão.