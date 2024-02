Itália abre porta para entrar no capital da Stellantis

ROMA, 1 FEV (ANSA) - O governo da Itália abriu nesta quinta-feira (1º) a possibilidade de adquirir uma participação na Stellantis, grupo automotivo que reúne marcas como Fiat, Jeep, Chrysler, Peugeot e Citroën.

A Exor, holding da família italiana Agnelli, é a principal acionista da companhia, com 14,4%, mas o Estado francês conta com uma participação de pouco mais de 6%.

"Se Tavares ou outros acharem que a Itália deve fazer como a França, que recentemente aumentou o próprio capital social na Stellantis, que nos peçam. Se quiserem uma participação ativa, é sempre possível discutir", declarou o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, após uma reunião com representantes do setor automotivo em Roma.