Itália e Argentina visam fortalecer relações bilaterais

Paralelamente, o embaixador italiano também encontrou com o ministro da Defesa da Argentina, Luis Petri, para discutir as perspectivas de intensificação da cooperação no setor de defesa.

Os dois manifestaram "um especial empenho" no âmbito das relações bilaterais, "para um trabalho conjunto destinado a fortalecer a cooperação na Defesa".

"Falamos sobre as relações bilaterais, o cenário político argentino e as oportunidades de colaboração no setor de defesa.

Continuamos avançando juntos rumo a novas oportunidades de cooperação", indicou o ministro. (ANSA).

