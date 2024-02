Itália resgata quase 50 migrantes após naufrágio em Lampedusa

LAMPEDUSA, 1 FEV (ANSA) - Uma embarcação de oito metros com mais de 50 migrantes a bordo naufragou na costa da ilha de Lampedusa, no sul da Itália, anunciaram as autoridades locais na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com as informações preliminares, um barco da Guarda Costeira conseguiu resgatar ao menos 49 pessoas provenientes de Bangladesh, Costa do Marfim, Guiana e Senegal.

O grupo socorrido foi levado para o cais de Favarolo, onde os migrantes já desembarcaram e relataram que há desaparecidos.