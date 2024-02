Italiana Jasmine Trinca integrará júri do Festival de Berlim

A edição 2024, que premiará as melhores produções cinematográficas com os Ursos de Ouro e de Prata, também terá a atriz, diretora, produtora e autora de best-sellers quênio-mexicana Lupita Nyong'o como a presidente do júri.

Segundo os organizadores do evento alemão, os vencedores da competição serão anunciados no dia 24 de fevereiro. Ao todo, 20 filmes disputam as premiações. (ANSA).

